Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά η οποία κινείται στα επίπεδα των 2.100 μονάδων, εν μέσω ήπιας ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών διαμορφώνεται στις 2.100,56 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,47%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.102,65 μονάδες (+0,57%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 85,27 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,48%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,29%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές του ΟΠΑΠ (+2,03%), της Aktor (+1,06%), Lamda Development (+0,98%) και της Πειραιώς (+0,93%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Κύπρου (-1,50%), της Τιτάν (-0,67%) και της ΕΥΔΑΠ (-0,67%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Πειραιώς διακινώντας 3.068.758 και 1.590.842 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Πειραιώς με 11,41 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 10,74 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 57 μετοχές, 46 πτωτικά και 20 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Προοδευτική (+8,26%) και Q&R (+4,41%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Μαθιός Πυρίμαχα (-3,09%) και Minerva (-3,03%).