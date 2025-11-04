Δύσκολες ώρες για τις μετοχές του αμερικανικού Χρηματιστηρίου που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς η Wall Street διορθώνει σημαντικά υπό τον φόβο μεγάλης πτώσης τους επόμενους μήνες.

Ο Dow Jones σημειώνει πτώση 0,90% στις 46.909 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει απώλειες 1,01% στις 6.775 μονάδες, ενώ ο Nasdaq υποχωρεί κατά 1,41% στις 23.498 μονάδες.

Το επικίνδυνο παράδοξο της Palantir

Οι μετοχές της Palantir βρίσκονται στο επίκεντρο, καθώς υποχωρούν κατά 7%, αν και η εταιρεία λογισμικού ξεπέρασε τις εκτιμήσεις και τις προηγούμενες επιδόσεις και έχει ένα ισχυρό σενάριο για το μέλλον.

«Τα αποτελέσματά τους ήταν καλά, αλλά οι αγορές απογοητεύτηκαν από την έλλειψη ορατότητας της εταιρείας για όλο το 2026», σχολίασε ο στρατηγικός αναλυτής της Deutsche Bank, Jim Reid. Ο οποίος αναφέρθηκε και στις ανησυχίες για την αποτίμηση της Palantir.

Η Palantir, που είχε σημειώσει φέτος αύξηση 173%, διαπραγματεύεται με P/E πάνω από 200 φορές τα μελλοντικά κέρδη, οπότε οι επενδυτές σε αυτήν την εταιρεία και σε άλλες μετοχές Τεχνητής Νοημοσύνης αναμένουν ότι οι εταιρείες θα συνεχίσουν να αυξάνουν σημαντικά τις προβλέψεις τους για κέρδη και έσοδα, προκειμένου να δικαιολογήσουν τη συνέχιση της ανόδου τους. Το τρέχον P/E της Palantir, λίγο πριν από τις σημερινές συναλλαγές, πλησίαζε τις 700 φορές.

Η Oracle, η οποία έχει τρέχον P/E 60 και μελλοντικό P/E 35, υποχωρεί κατά 2%, μειώνοντας την άνοδό της φέτος κατά 55%. Η εταιρεία κατασκευής τσιπ AMD, η οποία έχει διπλασιάσει την αξία της φέτος, και έχει τρέχον P/E 149, χάνει επίσης πάνω από 2%. Άλλες μετοχές Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως οι Nvidia και Amazon, υποχωρούν πάνω από 1%.

Πυροδότησαν τις ανησυχίες Goldman Sachs και Morgan Stanley

Την ίδια ώρα, ανησυχία προκάλεσαν και οι δηλώσεις των Διευθυνόντων Συμβούλων της Goldman Sachs και της Morgan Stanley. Ο David Solomon της Goldman δήλωσε ότι είναι «πιθανόν να υπάρξει πτώση 10-20% στις αγορές μετοχών, εντός των επόμενων 12-24 μηνών».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Morgan Stanley, Ted Pick, είπε επίσης ότι «πρέπει να αποδεχτούμε την πιθανότητα να υπάρξουν πτώσεις, της τάξεως του 10-15% που δεν θα προκύψουν από κάποιο είδος μακροοικονομικής κρίσης».

Στο περιθώριο όμως, υπάρχουν και οι ανησυχίες για το ενδεχόμενο κυβερνητικής αναστολής λειτουργίας, η οποία όταν φτάσει τις 35 ημέρες, έχει ισοφαρίσει το ρεκόρ της μεγαλύτερης διάρκειας στην ιστορία, καθώς και ανησυχίες για το αν η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα προχωρήσει σε τρίτη συνεχόμενη μείωση επιτοκίων όταν συνεδριάσει, τον Δεκέμβριο.

Οι επενδυτές περιμένουν χαμηλότερα επιτόκια για να δικαιολογήσουν τις υψηλότερες αποτιμήσεις των μετοχών και να στηρίξουν την επιβραδυνόμενη οικονομία και την αγορά εργασίας.

Πηγή: Wall Street Journal