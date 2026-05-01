Με κέρδη έκλεισε χθες Πέμπτη το χρηματιστήριο της Wall Street, όπου οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq κατέγραψαν τις καλύτερες μηνιαίες επιδόσεις τους από το 2020.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 790,33 μονάδων (+1,62%), στις 49.652,14 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 219,07 μονάδων (+0,89%), στις 24.892,31 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 73,06 μονάδων (+1,02%), στις 7.209,01 μονάδες.