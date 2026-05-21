Με κέρδη έκλεισε την Τετάρτη το χρηματιστήριο της Wall Street, παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί σχετικά με την έκβαση των συνομιλιών μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 645,47 μονάδων (+1,31%), στις 50.009,35 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 399,65 μονάδων (+1,55%), στις 26.270,35 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 79,36 μονάδων (+1,08%), στις 7.432,97 μονάδες.