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Με κέρδη έκλεισε χθες Πέμπτη το χρηματιστήριο της Wall Street, χάρη στην ώθηση από την άνοδο των μετοχών εταιρειών του κλάδου της τεχνολογίας και την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 139,02 μονάδων (+0,27%), στις 52.487,41 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 336,23 μονάδων (+1,30%), στις 26.206,89 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 60,93 μονάδων (+0,81%), στις 7.543,64 μονάδες.