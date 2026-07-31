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Με κέρδη έκλεισε την Πέμπτη το χρηματιστήριο της Wall Street, χάρη στην ώθηση που έδωσε το ράλι της μετοχής της Microsoft (+15,51%), ανακάμπτοντας έτσι από τις σημαντικές απώλειες της χθεσινής συνεδρίασης.
Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 613,92 μονάδων (+1,19%), στις 52.208,06 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 679,23 μονάδων (+2,78%), στις 25.122,17 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 121,48 μονάδων (+1,66%), στις 7.437,63 μονάδες.