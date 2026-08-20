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Με κέρδη έκλεισε την Τετάρτη το χρηματιστήριο της Wall Street, στον απόηχο της δημοσιοποίησης των πρακτικών της συνεδρίασης της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) τον Ιούλιο.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 119,65 μονάδων (+0,22%), στις 53.463,05 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 41,37 μονάδων (+0,16%), στις 26.331,09 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 16,22 μονάδων (+0,21%), στις 7.707,98 μονάδες.