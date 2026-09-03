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Με κέρδη έκλεισε την Τετάρτη το χρηματιστήριο της Wall Street, τερματίζοντας το αρνητικό σερί των τελευταίων συνεδριάσεων.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 295,07 μονάδων (+0,56%), στις 53.061,95 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 118,05 μονάδων (+0,45%), στις 26.217,82 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 35,13 μονάδων (+0,46%), στις 7.666,60 μονάδες.