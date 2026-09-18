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Με κέρδη έκλεισε την Πέμπτη το χρηματιστήριο της Wall Street, καθώς η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου και των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων βελτίωσε το επενδυτικό κλίμα. Σημαντική ώθηση έδωσε εξάλλου το ράλι μετοχών του τεχνολογικού κλάδου.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 316,14 μονάδων (+0,61%), στις 51.778,04 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 439,87 μονάδων (+1,69%), στις 26.418,29 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 85,95 μονάδων (+1,14%), στις 7.637,76 μονάδες.