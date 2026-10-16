Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Με κέρδη έκλεισε την Πέμπτη το χρηματιστήριο της Wall Street, επωφελούμενο από την υποχώρηση των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων και την ανάκαμψη μετοχών εταιρειών που συνδέονται με τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 556,21 μονάδων (+1,08%), στις 52.177,69 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 20,15 μονάδων (+0,08%), στις 26.713,02 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 25,12 μονάδων (+0,33%), στις 7.744,06 μονάδες.