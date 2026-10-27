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Με κέρδη έκλεισε τη Δευτέρα το χρηματιστήριο της Wall Street, καθώς αναζωπυρώθηκε το ενδιαφέρον επενδυτών σχετικά με τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, με αφορμή την κατάθεση εγγράφων από την Anthropic σχετικά με την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 146,42 μονάδων (+0,28%), στις 52.361,58 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 214,03 μονάδων (+0,83%), στις 26.169,38 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 53,09 μονάδων (+0,70%), στις 7.676,77 μονάδες.