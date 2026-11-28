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Το χρηματιστήριο της Wall Street έκλεισε την Παρασκευή με άνοδο, στο τέλος μιας εβδομάδας λιγότερων συνεδριάσεων, η οποία χαρακτηρίστηκε τόσο από αύξηση των δεικτών όσο και από σημαντικές πωλήσεις μετοχών του τεχνολογικού κλάδου.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 591,99 μονάδων (+1,18%), στις 50.774,94 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιριών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με κέρδη 543,70 μονάδων (+2,31%), στις 24.129,50 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 114,71 μονάδων (+1,60%) στις 7.297,49 μονάδες.