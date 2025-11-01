Με κέρδη έκλεισε την Παρασκευή το χρηματιστήριο της Wall Street, χάρη στην ώθηση από τις προβλέψεις της Amazon για τριμηνιαίες πωλήσεις που ξεπερνούν τις προσδοκίες.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 40,75 μονάδων (+0,09%), στις 47.562,87 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 143,81 μονάδων (+0,61%), στις 23.724,95 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 17,86 μονάδων (+0,26%), στις 6.840,20 μονάδες.

Πηγές: ΑΜΠΕ, Reuters, AFP

Επιμέλεια: Α.Α.