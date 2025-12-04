Με κέρδη έκλεισε χθες Τετάρτη το χρηματιστήριο της Wall Street, καθώς τα οικονομικά δεδομένα που είδαν το φως της δημοσιότητας διατήρησαν αυξημένες τις προσδοκίες περί μείωσης επιτοκίων από την αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) την επόμενη εβδομάδα.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 408,44 μονάδων (+0,86%), στις 47.882,90 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 40,41 μονάδων (+0,17%), στις 23.454,09 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 20,35 μονάδων (+0,30%), στις 6.849,72 μονάδες.