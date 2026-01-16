Με κέρδη έκλεισε χθες Πέμπτη το χρηματιστήριο της Wall Street χάρη στην ώθηση που έδωσαν οι ανακοινώσεις για την κερδοφορία των Goldman Sachs και Morgan Stanley στο τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 292,81 μονάδων (+0,60%), στις 49.442,44 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 58,27 μονάδων (+0,25%), στις 23.530,02 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 17,87 μονάδων (+0,26%), στις 6.944,47 μονάδες.