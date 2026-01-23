Με κέρδη έκλεισε την Πέμπτη το χρηματιστήριο της Wall Street, χάρη στην ευφορία που προκάλεσε η απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει την απειλή για επιβολή πρόσθετων δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες σχετικά με το ζήτημα της Γροιλανδίας.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 306,78 μονάδων (+0,63%), στις 49.384,01 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 211,19 μονάδων (+0,91%), στις 23.436,02 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 37,73 μονάδων (+0,55%), στις 6.913,35 μονάδες.