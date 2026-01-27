Με κέρδη έκλεισε χθες Δευτέρα το χρηματιστήριο της Wall Street, όπου οι επενδυτές έχουν στραμμένη την προσοχή τους σε ανακοινώσεις μεγάλων εταιρειών για τις επιδόσεις τριμήνου, καθώς και στην απόφαση που θα λάβει η αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) για τα επιτόκια.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 313,69 μονάδων (+0,64%), στις 49.412,40 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 100,11 μονάδων (+0,43%), στις 23.601,35 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 34,62 μονάδων (+0,50%), στις 6.950,23 μονάδες.