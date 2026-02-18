Με κέρδη έκλεισε την Τρίτη το χρηματιστήριο της Wall Street, με φόντο την ανησυχία επενδυτών σχετικά με τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης. Λόγω αυτού του κλίματος, η προηγούμενη εβδομάδα ήταν η πέμπτη διαδοχική με απώλειες για τον δείκτη Nasdaq, το μεγαλύτερο αρνητικό σερί του από το 2022.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 32,26 μονάδων (+0,07%), στις 49.533,19 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 31,71 μονάδων (+0,14%), στις 22.578,38 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 7,05 μονάδων (+0,10%), στις 6.843,22 μονάδες.