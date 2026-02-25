Με κέρδη έκλεισε την Τρίτη το χρηματιστήριο της Wall Street, καθώς μετριάστηκαν οι ανησυχίες επενδυτών σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 370,44 μονάδων (+0,76%), στις 49.174,50 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 236,40 μονάδων (+1,05%), στις 22.863,68 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 52,32 μονάδων (+0,77%), στις 6.890,07 μονάδες.