Με κέρδη έκλεισε τη Δευτέρα το χρηματιστήριο της Wall Street, με φόντο την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου και την άνοδο των μετοχών εταιρειών οι οποίες σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 387,94 μονάδων (+0,83%), στις 46.946,41 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 268,81 μονάδων (+1,22%), στις 22.374,17 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 67,19 μονάδων (+1,01%), στις 6.699,38 μονάδες.