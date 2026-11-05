Με σημαντικές απώλειες έκλεισε την Πέμπτη το χρηματιστήριο της Wall Street, όπου οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση τους από τον Απρίλιο του 2025, εν μέσω ανησυχίας για επιβράδυνση της ανάπτυξης υποδομών στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης μετά τη σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 1.833,06 μονάδων (-3,44%), στις 51.523,06 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 1.421,51 μονάδων (-5,52%), στις 24.314,99 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 334,89 μονάδων (-4,36%), στις 7.353,73 μονάδες.