Απώλειες κατέγραψε την Τρίτη το χρηματιστήριο της Wall Street, στον απόηχο της πρόσφατης ετυμηγορίας ομοσπονδιακού εφετείου που έκρινε «παράνομους» τους περισσότερους από τους δασμούς που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η κυβέρνηση Τραμπ θα προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 249,07 μονάδων (–0,55%), στις 45.295,81 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 175,92 μονάδων (–0,82%), στις 21.279,63 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 44,72 μονάδων (–0,69%), στις 6.415,54 μονάδες.