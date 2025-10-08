Απώλειες κατέγραψε χθες Τρίτη το χρηματιστήριο της Wall Street όπου, εν μέσω του συνεχιζόμενου shutdown (σ.σ. της αναστολής λειτουργίας υπηρεσιών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ), οι επενδυτές προσπαθούσαν να αποκωδικοποιήσουν τοποθετήσεις αξιωματούχων της Fed για να προβλέψουν τις προσεχείς κινήσεις της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 91,99 μονάδων (–0,20%), στις 46.602,98 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 153,30 μονάδων (–0,67%), στις 22.788,36 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 25,69 μονάδων (–0,38%), στις 6.714,59 μονάδες.