Απώλειες κατέγραψε χθες Πέμπτη το χρηματιστήριο της Wall Street, καθώς οι μετοχές των τεχνολογικών κολοσσών Meta και Microsoft υποχώρησαν σημαντικά λόγω ανησυχιών σχετικά με την αύξηση των δαπανών για την τεχνητή νοημοσύνη.

O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 109,88 μονάδων (–0,23%), στις 47.522,12 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 377,32 μονάδων (–1,58%), στις 23.581,14 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 68,25 μονάδων (–0,99%), στις 6.822,34 μονάδες.

Πηγές: ΑΜΠΕ, Reuters, AFP

Επιμέλεια: Α.Α.