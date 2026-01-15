Απώλειες κατέγραψε την Τετάρτη το χρηματιστήριο της Wall Street, όπου τις ισχυρότερες πιέσεις δέχθηκαν οι κλάδοι της τεχνολογίας και των τραπεζών.

O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 42,36 μονάδων (–0,09%), στις 49.149,63 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 238,12 μονάδων (–1%), στις 23.471,74 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 37,14 μονάδων (–0,53%), στις 6.926,60 μονάδες.