Απώλειες κατέγραψε την Τρίτη το χρηματιστήριο της Wall Street, ύστερα από μια συνεδρίαση κατά την οποία τις ισχυρότερες πιέσεις δέχθηκαν εταιρείες του κλάδου της τεχνολογίας εν μέσω ανησυχίας για υπέρογκες επενδύσεις στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 166,67 μονάδων (–0,34%), στις 49.240,99 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 336,92 μονάδων (–1,43%), στις 23.255,18 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 58,63 μονάδων (–0,84%), στις 6.917,81 μονάδες.