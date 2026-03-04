Με απώλειες έκλεισε την Τρίτη το χρηματιστήριο της Wall Street, εν μέσω ανησυχίας για παρατεταμένο πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις οικονομικές επιπτώσεις του.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 403,51 μονάδων (–0,83%), στις 48.501,27 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 232,16 μονάδων (–1,02%), στις 22.516,69 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 64,99 μονάδων (–0,94%), στις 6.816,63 μονάδες.