Με απώλειες έκλεισε την Πέμπτη το χρηματιστήριο της Wall Street, εν μέσω ανησυχίας για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, με το νέο ράλι των τιμών του πετρελαίου να ενισχύει τους φόβους για αύξηση του πληθωρισμού. Η τιμή του αμερικανικού αργού αυξήθηκε κατά 8,5% στα 81 δολάρια το βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2024.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 784,67 μονάδων (–1,61%), στις 47.954,74 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 58,49 μονάδων (–0,26%), στις 22.748,98 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 38,79 μονάδων (–0,56%), στις 6.830,71 μονάδες.