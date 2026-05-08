Με απώλειες έκλεισε χθες Πέμπτη το χρηματιστήριο της Wall Street, εν μέσω αβεβαιότητας για την έκβαση των συνομιλιών με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 313,62 μονάδων (–0,63%), στις 49.596,97 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 32,74 μονάδων (–0,13%), στις 25.806,19 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 28,01 μονάδων (–0,38%), στις 7.337,11 μονάδες.