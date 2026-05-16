Με απώλειες έκλεισε την Παρασκευή το χρηματιστήριο της Wall Street, καθώς η απότομη άνοδος των τιμών του αργού πετρελαίου πυροδότησε ανησυχία για την πορεία του πληθωρισμού.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 537,29 μονάδων (–1,07%), στις 49.526,17 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 410,07 μονάδων (–1,54%), στις 26.225,14 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 92,74 μονάδων (–1,24%), στις 7.408,50 μονάδες.