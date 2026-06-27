Με απώλειες έκλεισε την Παρασκευή το χρηματιστήριο της Wall Street, εν μέσω ανησυχίας σχετικά με την αύξηση των δαπανών για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 44,51 μονάδων (–0,09%), στις 51.876,11 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 60,98 μονάδων (–0,24%), στις 25.297,61 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 3,47 μονάδων (–0,05%), στις 7.354,02 μονάδες.