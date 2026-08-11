Με απώλειες έκλεισε τη Δευτέρα το χρηματιστήριο της Wall Street, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται λιγότερο αισιόδοξοι για τη διευθέτηση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα η άνοδος των τιμών του πετρελαίου ενέτεινε τις ανησυχίες σχετικά με την πορεία του πληθωρισμού.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 60,95 μονάδων (-0,11%), στις 53.975,98 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 85,25 μονάδων (-0,32%), στις 26.605,35 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 4,53 μονάδων (-0,06%), στις 7.753,11 μονάδες.