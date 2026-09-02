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Με απώλειες έκλεισε χθες Τρίτη το χρηματιστήριο της Wall Street εν μέσω ανησυχίας για την κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 419,02 μονάδων (-0,79%), στις 52.766,88 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 271,11 μονάδων (-1,03%), στις 26.099,77 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 54,67 μονάδων (-0,71%), στις 7.631,47 μονάδες.