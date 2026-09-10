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Με απώλειες έκλεισε την Τετάρτη το χρηματιστήριο της Wall Street, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι υψηλές τιμές της ενέργειας ανησυχούν τους επενδυτές και αυξάνουν περαιτέρω τους κινδύνους για έναν πληθωρισμό που επιμένει.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 405,41 μονάδων (-0,77%), στις 52.380,66 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με απώλειες 168,07 μονάδων (- 0,64%), στις 26.253,34 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με την υποχώρηση 37,16 μονάδων (- 48%), στις 7.636,36 μονάδες.