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Με απώλειες έκλεισε την Πέμπτη το χρηματιστήριο της Wall Street, καθώς η συνεχιζόμενη άνοδος των τιμών του πετρελαίου, που προκαλείται από το αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή, ανησυχεί τους επενδυτές που ζητούν επίσης υψηλότερο κόστος δανεισμού.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 316,56 μονάδων (-0,60%), στις 52.064,10 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιριών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με απώλειες 171,62 μονάδων (-0,65%), στις 26.081,72 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με απώλειες 44,66 μονάδων (- 0,58%), στις 7.591,70 μονάδες.