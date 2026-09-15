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Με απώλειες έκλεισε τη Δευτέρα το χρηματιστήριο της Wall Street, εν μέσω έντονης ανησυχίας σχετικά με τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 152,09 μονάδων (-0,29%), στις 52.421,20 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 146,62 μονάδων (-0,56%), στις 26.186,41 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 37 μονάδων (-0,48%), στις 7.619,98 μονάδες.