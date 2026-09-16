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Με απώλειες έκλεισε την Τρίτη το χρηματιστήριο της Wall Street, με φόντο την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων, καθώς και την ανησυχία σχετικά με τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 328,09 μονάδων (-0,63%), στις 52.093,11 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 204,84 μονάδων (-0,78%), στις 25.981,57 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 34,25 μονάδων (-0,45%), στις 7.585,73 μονάδες.