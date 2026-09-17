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Με απώλειες έκλεισε χθες Τετάρτη το χρηματιστήριο της Wall Street, στον απόηχο της απόφασης της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) για αύξηση επιτοκίων σε μια προσπάθεια να τιθασεύσει τον πληθωρισμό.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 631,21 μονάδων (-1,21%), στις 51.461,90 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με οριακή πτώση 3,14 μονάδων (-0,01%), στις 25.978,42 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 33,92 μονάδων (-0,45%), στις 7.551,81 μονάδες.