Με απώλειες έκλεισε την Τρίτη το χρηματιστήριο της Wall Street, με φόντο την αύξηση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων και ενόψει της δημοσιοποίησης νέων στοιχείων για την αγορά εργασίας και την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 131,59 μονάδων (-0,26%), στις 51.349,92 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 22,84 μονάδων (-0,09%), στις 26.797,54 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 12,85 μονάδων (-0,17%), στις 7.670,84 μονάδες.