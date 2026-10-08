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Με απώλειες έκλεισε την Τετάρτη το χρηματιστήριο της Wall Street, καθώς οι αποδόσεις αμερικανικών κρατικών ομολόγων ανήλθαν στο υψηλότερο επίπεδο από το 2002, αναζωπυρώνοντας τους φόβους για τον πληθωρισμό και το αυξανόμενο χρέος.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 341,41 μονάδων (-0,66%), στις 51.179,87 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 61,19 μονάδων (-0,22%), στις 27.538,69 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 17,16 μονάδων (-0,22%), στις 7.801,77 μονάδες.