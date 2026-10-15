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Με απώλειες έκλεισε την Τετάρτη το χρηματιστήριο της Wall Street, καθώς αναζωπυρώθηκαν οι ανησυχίες σχετικά με την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ και το κόστος ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 48,62 μονάδων (-0,09%), στις 51.621,48 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 511,51 μονάδων (-1,88%), στις 26.692,86 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 86,51 μονάδων (-1,11%), στις 7.718,94 μονάδες.