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Το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης έκλεισε με πτώση την Πέμπτη, επηρεασμένο από τα προβλήματα του κολοσσού των ημιαγωγών Nvidia μετά την παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου του Τζένσεν Χουάνγκ, χωρίς ωστόσο η Wall Street να ενδώσει στον πανικό.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας υποχώρησε κατά 189,40 μονάδες (- 0,36%), στις 52.297,09 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιριών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 100,10 μονάδων (- 0,39%), στις 25.366,09 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με απώλειες 26,98 μονάδων (-0,35%), υποχωρώντας στις 7.592,40 μονάδες.