Με σημαντικά κέρδη έκλεισε την Τρίτη το χρηματιστήριο της Wall Street, σε κλίμα ευφορίας λόγω των ενδείξεων πως ο πόλεμος που μαίνεται εδώ και έναν μήνα στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να πλησιάζει στο τέλος του.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 1.125,37 μονάδων (+2,49%), στις 46.341,51 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 795,98 μονάδων (+3,83%), στις 21.590,62 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 184,80 μονάδων (+2,91%), στις 6.528,52 μονάδες.