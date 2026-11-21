Με σημαντικές απώλειες έκλεισε την Παρασκευή το χρηματιστήριο της Wall Street, παραμένοντας δέσμιο της αναταραχής η οποία πλήττει τις μετοχές εταιρειών που συνδέονται με τον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ο Dow Jones και ο Nasdaq έχουν υποχωρήσει άνω του 10% σε σύγκριση με τα ιστορικά υψηλά που κατέγραψαν πρόσφατα. Για τον S&P 500 ήταν η έβδομη διαδοχική συνεδρίαση με απώλειες, σηματοδοτώντας το χειρότερο σερί του από τον Φεβρουάριο του 2020.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 949,73 μονάδων (–1,93%), στις 48.147,33 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 1.261,46 μονάδων (–5,28%), στις 22.617,73 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 265,44 μονάδων (–3,70%), στις 6.910,39 μονάδες.