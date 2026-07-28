Χωρίς ενιαία κατεύθυνση ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Δευτέρας, 27 Ιουλίου, η Wall Street, με την επενδυτική ψυχολογία να ταλαντεύεται. Η αγορά της Νέας Υόρκης κινήθηκε σε ρυθμούς αναμονής, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν από τη μία τις ρευστές γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και από την άλλη τον κύκλο ανακοινώσεων των τριμηνιαίων οικονομικών αποτελεσμάτων από τους τεχνολογικούς κολοσσούς.

Η εικόνα στο ταμπλό για τους τρεις βασικούς δείκτες του αμερικανικού χρηματιστηρίου διαμορφώθηκε ως εξής: Ο βιομηχανικός δείκτης, Dow Jones, ηγήθηκε της συνεδρίασης, κλείνοντας ενισχυμένος κατά 262,83 μονάδες (+0,51%) και σκαρφαλώνοντας στις 52.210,08 μονάδες.

Στον αντίποδα, οι πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο οδήγησαν τον δείκτη Nasdaq σε ήπιες απώλειες 43,74 μονάδων (-0,18%), τερματίζοντας στις 24.932,08 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης-βαρόμετρο της αγοράς, S&P 500, παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος, καταγράφοντας οριακή κερδοφορία μόλις 1,20 μονάδων (+0,02%) για να κλείσει στις 7.413,18 μονάδες.