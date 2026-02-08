Η συμμετοχή των διεθνών επενδυτών στην συνολική κεφαλαιοποίηση του ελληνικού χρηματιστηρίου αυξήθηκε το 2025, σε επίπεδο ρεκόρ κοντά στα 69%, σύμφωνα με τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, οι ξένοι επενδυτές έχουν ενισχύσει τη θέση τους στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, με την συμμετοχή των ξένων στην κεφαλαιοποίηση του Χ.Α, στα τέλη Σεπτεμβρίου να φθάνει στο 69,3% που αποτελεί ιστορικό υψηλό, που ισοδυναμεί με 82,8 δισ. ευρώ, το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ.

Αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση 34% στην αξία των ξένων συμμετοχών σε σύγκριση με τα Euro 60,9 δισ. που καταγράφηκαν στο τέλος του 2024.

Η συμμετοχή των ξένων στη ρευστότητα ανέβηκε στο 64,1% το 2025 – σε επίπεδο που δεν είχε παρατηρηθεί από την προ-κρίσης περίοδο (πλησιάζοντας το 64,9% του 2014)–σηματοδοτώντας μια σταθερή άνοδο από το επίπεδο βάσης 50,8% το 2020.

Οι θεσμικοί επενδυτές παραμένουν ο κύριος παράγοντας της ξένης ιδιοκτησίας, με τις κατανομές να συγκεντρώνονται στον Τραπεζικό τομέα, την Ενέργεια και τις Υποδομές, αντικατοπτρίζοντας την εμπιστοσύνη στους βασικούς οικονομικούς τομείς της Ελλάδας.

Η συνύπαρξη της υψηλότερης ιστορικά ιδιοκτησίας (69%) και της κυριαρχίας της στο trading (64%) επιβεβαιώνει ότι η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά έχει μεταβεί από μια περιφερειακή αγορά σε έναν προορισμό με ισχυρή πεποίθηση για το παγκόσμιο θεσμικό κεφάλαιο.

Οι συνεχιζόμενες καθαρές εισροές από το 2021 υπογραμμίζουν μια θεμελιώδη αλλαγή στρατηγικής. Οι ελληνικές εισηγμένες εταιρείες δεν θεωρούνται πλέον ως βραχυπρόθεσμα trades, αλλά ως βασικές, μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε διεθνή χαρτοφυλάκια.

Σύμφωνα με το Χρηματιστήριο Αθηνών η διαρκής αύξηση της ξένης εμπλοκής – με την ξένη ιδιοκτησία να φτάνει σε ιστορικό ρεκόρ 68,5% της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς το 2025 όπως προαναφέραμε – οφείλεται στην:

– Βελτιωμένη μακροοικονομική σταθερότητα

-Ισχυρή απόδοση των εταιρειών

-Ελκυστικές αποτιμήσεις

– Εμβάθυνση της ρευστότητας της αγοράς

Η πλήρης αποκατάσταση του Investment Grade (επενδυτική βαθμίδα) το 2025 αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο της αξιοσημείωτης απόδοσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών το 2025. Η επίτευξή της δεν έχει μόνο ενισχύσει τις αποτιμήσεις, αλλά έχει διευρύνει μόνιμα το διαθέσιμο κεφάλαιο, θέτοντας τα θεμέλια για τη μελλοντική μετάβαση της αγοράς σε Κατάσταση Αναπτυγμένης.

Το 2025 σηματοδότησε την οριστική αποκατάσταση της κατηγορίας επενδυτικής βαθμίδας της Ελλάδας, μετά την ιστορική αναβάθμιση από τη Moody’s τον Μάρτιο του 2025 – τη τελευταία μεγάλη εταιρεία αξιολόγησης που απονέμει την κατηγορία επενδυτικής βαθμίδας.

Η αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας

Το Χρηματιστήριο Αθηνών έχει διατηρήσει μια σταθερή και συνεχή πορεία επέκτασης της ρευστότητας τα τελευταία χρόνια.

Η απότομη αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας αντικατοπτρίζει μια σημαντική ‘εμβάθυνση’ της αγοράς, η οποία χαρακτηρίζεται από ισχυρή σύνθετη ετήσια ανάπτυξη σε όλα τα τμήματα.

Η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του ΧΑΑ έφτασε τα Euro219 εκατ. το 2025, αντιπροσωπεύοντας αύξηση 56,6% σε σχέση με το 2024 και τριπλασιάζοντας το αρχικό επίπεδο των Euro65 εκατ. που καταγράφηκε το 2020.

Ο Τομέας Τραπεζών παραμένει κύριος παράγοντας ρευστότητας, η συνολική αύξηση 237% της Μέσης Ημερήσιας Αξίας Συναλλαγών του ΧΑΑ από το 2020 αντανακλά μια υγιή και ευρεία ανάπτυξη σε όλα τα τμήματα της αγοράς.

Το ανοδικό momentum της αγοράς και το 2026 υποστηρίζεται από σημαντικά αυξημένες συναλλαγές, τις υψηλότερες που έχουν καταγραφεί από τον Μάιο του 2008. Σε μόλις 20 συνεδριάσεις, ο Ιανουάριος παρήγαγε συναλλαγές συνολικής αξίας 8,3 δισ. ευρώ, μέγεθος εντυπωσιακό αν αναλογιστεί κανείς ότι το σύνολο του Χ.Α. είχε πραγματοποιήσει αντίστοιχο τζίρο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 (σε 122 συνεδριάσεις), σύμφωνα με την Beta.

Η κεφαλαιοποίηση

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς έφτασε τα Euro146,8 δισ. έως το τέλος του έτους, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2008. Αυτή η επέκταση αντικατοπτρίζει μια επαναξιολόγηση της ελληνικής αγοράς, καθώς οι αυξανόμενες αποτιμήσεις στηρίζονται όλο και περισσότερο στις ενισχυμένες βασικές θεμελιώδεις αρχές των εισηγμένων και στην ευρύτερη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Ο τραπεζικός τομέας παραμένει βασικός κινητήριος παράγοντας για την επέκταση της αγοράς.

Η κεφαλαιοποίησή του αυξήθηκε στα 49,1 δισ. Euro (αύξηση 74% το 2025), αντιπροσωπεύοντας περίπου το 33,4% της συνολικής αγοράς. Η ανάπτυξη της αγοράς ήταν εξαιρετικά ευρεία το 2025. Οι μη χρηματοοικονομικοί τομείς έφτασαν σε συνολική κεφαλαιοποίηση 97,7 δισ. Euro (αύξηση 29,3%), οδηγούμενη από tην ισχυρή απόδοση στους τομείς της ενέργειας, της βιομηχανίας και των υποδομών.