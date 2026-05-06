Πάρτι κάνουν οι επενδυτές στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς διαφαίνεται όλο και πιο βάσιμη πιθανότητα συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ανοδικά κινούνται και οι Ευρωαγορές, ενώ οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν σχεδόν κατά 10%, μετά τις σχετικές πληροφορίες και το σοβαρό ενδεχόμενο να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ.

Στην Αθήνα ο Γενικός Δείκτης Τιμών ανέρχεται στις 2.298,36 μονάδες, ενισχυμένος κατά 3,10%.

Οι συναλλαγές «σκαρφάλωσαν» ήδη στα 148,97 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 84 μετοχές, 21 πτωτικά και 10 παραμένουν σταθερές.