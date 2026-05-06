Το Χρηματιστήριο Αθηνών στη σημερινή του συνεδρίαση έσπευσε να εξαργυρώσει κάθε πιθανό σενάριο για τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ. Κατέγραψε υψηλά κέρδη και σημαντική αύξηση του τζίρου, αναμένοντας γενικώς θετική εξέλιξη στον Πόλεμο των Στενών κι όχι μια προσωρινή λύση.

Θετικά κινήθηκαν και οι διεθνείς αγορές, ενώ οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν μεγάλη υποχώρηση, αν και επέστρεψαν σε επίπεδα άνω των 100 δολαρίων το βαρέλι λίγο μετά το μεσημέρι.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.299,87 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 3,17%.

Ενδοσυνεδριακά έφθασε και στις 2.314,77 μονάδες (+3,84%).

Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά 5 δισ. ευρώ σε σχέση με τη χθεσινή συνεδρίαση.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 441,11 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 64.515.715 μετοχές.

Τελικά, ανοδικά κινήθηκαν 79 μετοχές, 32 πτωτικά και 12 παρέμειναν σταθερές.