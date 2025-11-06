Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, η οποία υποχωρεί κάτω από τις 2.000 μονάδες.

O Γενικός Δείκτης Τιμών διαμορφώθηκε στις 1.993,48 μονάδες σημειώνοντας πτώση 1,04%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 87,75 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 1,08%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,21%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραφαν οι μετοχές της Viohalco (+3,51%), της Elvalhalcor (+1,97%), των ΕΛΠΕ (+1,88%) και της Τιτάν (+1,27%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραφαν οι μετοχές της Metlen (-5,91%), της Εθνικής (-2,58%), της Optima Bank (-1,26%) και της Alpha Bank (-1,25%).

Η μετοχή της Metlen εξέρχεται από τον δείκτη MSCI Standard, όπως ανακοίνωσε ο οίκος Morgan Stanley Capital International (MSCI), μια κίνηση που αποδίδεται στην είσοδο της μετοχής στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Να σημειωθεί ότι η έξοδος της μετοχής της Metlen από τον ελληνικό δείκτη, συνοδεύτηκε από την είσοδο στον βρετανικό δείκτη, στον MSCI UK Small Cap

Ταυτόχρονα στον δείκτη Small Cap εντάσσονται η Cenergy και η Viohalco.

Ο MSCI Greece Standard Index περιλαμβάνει τις μετοχές του ΟΤΕ, του ΟΠΑΠ, της Jumbo, της ΔΕΗ, της Eurobank, την Alpha Bank, της Εθνικής και της Πειραιώς.

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίαζαν η Intralot και η Πειραιώς διακινώντας 2.224.051 και 1.904.543 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωναν η Metlen με 16,56 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 12,88 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνταν 39 μετοχές, 66 πτωτικά και 13 παρέμεναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Foodlink (+5,53%) και Viohalco (+3,51%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές:Metlen (-5,91%) και Frigoglass (-3,81%).

Μ.Π.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ