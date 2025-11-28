Σε υποτονικό κλίμα συνεχίζονται οι συναλλαγές στη χρηματιστηριακή αγορά, με την επικράτηση ασθενών πτωτικών τάσεων, εν μέσω χαμηλής συναλλακτικής δραστηριότητας.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.097,24 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,12%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.089,76 μονάδες (-0,48%) και ανώτερη τιμή στις 2.101,18 μονάδες (+0,07%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 40,14 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,17%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,78%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+2,79%), του ΟΛΠ (+1,27%), της Motor Oil (+0,77%) και της Jumbo (+0,73%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Aktor (-1,285), της Elvalhalcor (-1,20%), της Metlen (-1,16%) και της ΔΕΗ (-1,08%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Intralot και η Πειραιώς διακινώντας 6.866.224 και 545.986 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Intralot με 6,89 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 4,35 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 56 μετοχές, 42 πτωτικά και 17 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Vidavo (+9,68%) και Τρία ‘Αλφα (κ) (+8,26%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Κυριακούλης (-2,30%) και Τζιρακιάν (-2,17%).

Πηγή: ΑΠΕ